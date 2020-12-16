İlk defa ev alacaklara devletten hibe para müjdesi! | 82.000 TL karşılıksız geri ödemesiz devlet desteği nasıl alınır? | İşte konut desteği başvuru şartları!

KONUT HESABI DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ALMA ŞARTLARI NELER?

Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir.

Konut hesabı için ilk açılış tarihinde bir kerelik o sene için açıklanan üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Yani hesaba bir seferlik sadece açılışta toplu para yatırılmaktadır.

Konut hesabı devlet desteği hibe para alınması için aylık ya da 3 aylık dönemler halinde mutlaka düzenli para yatırılarak hesapta tasarruf edilmesi şarttır.

Birden fazla konut hesabı ya da ortak konut hesabı açılması yasaktır.

12 aylık dönem içerisinde konut hesabından sadece iki defa para çekilmesine izin verilir.

Kişinin Türk vatandaşı olması şarttır.

Konut hesabı açan kişinin 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile kendi adlarına bir taşınmaz kaydı bulunmaması şartı vardır.

Hesaptan hibe para alınması için mutlaka en az 36 ay boyunca düzenli para birikimi yapılması şarttır.

Bu şartları taşıyan kişiler hesaplarında biriktirmiş oldukları para tutarı üzerinden yukarıda belirtilen miktarlarda ev sahibi olmaları halinde devlet desteği ile hibe para ödemesi yapılmaktadır.