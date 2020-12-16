İlk defa ev alacaklara devletten hibe para müjdesi! | 82.000 TL karşılıksız geri ödemesiz devlet desteği nasıl alınır? | İşte konut desteği başvuru şartları!

Devletin 2020 yılı destek ve hibe para programları tüm hızı ile devam ediyor. Bunlardan en çok talep görenlerden ikisi ise konut hesabı ve çeyiz hesabı olarak öne çıkıyor.İlk kez ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet destekli konut alım imkanı sunuluyor. Bu kapsamda devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere geri ödemesiz hibe desteği sağlıyor. Evlenecek genç çiftlere devlet desteği çeyiz hesabı üzerinden yapılıyor. Peki devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile ev alımı başvuruları nasıl yapılır? Çeyiz hesabı şartları neler, kimler 22 bin lira devlet desteği alabilir? İşte merak edilen soruların cevabı...
DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI NASIL AÇILIR? KONUT HESABINDAN NASIL HİBE ALINIR?
Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alacaklar. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.
36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %15 azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.
48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %18 azami katkı tutarı 26 bin 645 TL olacak.
60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran ise %25 azami katkı tutarı 28 bin 548 TL olacak.
Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak. Peki konut hesabı açarak, geri ödemesiz hibe başvuru şartları nedir? Hangi bankalar geri ödemesiz devlet destekli konut hesabı açar?
DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE İLE EV ALMAK İÇİN HANGİ BANKALARA BAŞVURMAK GEREKİR, ŞARTLAR NEDİR?
Belirli bir süre para biriktirerek devletin geri ödemesiz hibe konut parası kampanyasından faydalanmak için ilk şart kimlik bankası ile banka şubesine şahsen başvuru ile yapılmasıdır. Konut hesabı açmak için herhangi bir bankaya gidilebilir. Devlet destekli konut hesabı hemen hemen her bankada bulunuyor.
DEVLET DESTEKLİ GERİ ÖDEMESİZ HİBE SAĞLAYAN KONUT HESABI NASIL İŞLEYECEK?
Devlet desteği ile hibe almak için konut hesabı açan kişiler, birikim yaptıkları bankalarda paralarını faize koyabilecekler mi? Devlet destekli konut hesabında üzenli ödeme şartı olacak mı? Konut hesabına toplu ödemeler yapılır mı?
Konut hesabı açan kişiler dilerse paralarını faize koyabilecekler. Kampanya şartlarından birisi de düzenli ödeme talimatı olacak. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme istenecek.
Yukarıda belirlediğimiz şartlara göre devlet destekli geri ödemesiz parayla konut hesabı açan kişilerin arasında en az 36 aylık hesabı olanlara, geri ödemesiz para desteği sağlanacak. Paranın beklediği aylara göre de bu oran artırılacak. Bu programla gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilecek.
DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI HANGİ BANKADA?
Aralarında Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi bankaların yer aldığı kamu bankaları yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING Bank, İş Bankası gibi hemen hemen tüm özel bankalarda açılabiliyor.
Devletin konut ve çeyiz hesabı desteğinden yararlanan kişilerin alacakları devlet katkısı hibe para tutarı 82 bin liraya yükselmiş oldu. Bu rakam her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı rakamı üzerinden hesaplanarak yükseltilmekte olup isteyen kişiler vadeli hesap açarak aynı zamanda hesapta biriktirdikleri para için faiz geliri de elde edebilmektedir.
KONUT HESABI DEVLET DESTEĞİ HİBE PARA ALMA ŞARTLARI NELER?
Konut hesabı sadece Türk Lirası para cinsinden açılabilmekte olup isteyen kişiler vadeli isteyen kişiler ise vadesiz olarak açabilmektedir.
Konut hesabı için ilk açılış tarihinde bir kerelik o sene için açıklanan üst limit üzerinden toplu para ödemesi yapılabilmektedir. Yani hesaba bir seferlik sadece açılışta toplu para yatırılmaktadır.
Konut hesabı devlet desteği hibe para alınması için aylık ya da 3 aylık dönemler halinde mutlaka düzenli para yatırılarak hesapta tasarruf edilmesi şarttır.
Birden fazla konut hesabı ya da ortak konut hesabı açılması yasaktır.
12 aylık dönem içerisinde konut hesabından sadece iki defa para çekilmesine izin verilir.
Kişinin Türk vatandaşı olması şarttır.
Konut hesabı açan kişinin 7 Nisan 2015 tarihi itibari ile kendi adlarına bir taşınmaz kaydı bulunmaması şartı vardır.
Hesaptan hibe para alınması için mutlaka en az 36 ay boyunca düzenli para birikimi yapılması şarttır.
Bu şartları taşıyan kişiler hesaplarında biriktirmiş oldukları para tutarı üzerinden yukarıda belirtilen miktarlarda ev sahibi olmaları halinde devlet desteği ile hibe para ödemesi yapılmaktadır.
İLK DEFA EVLENENLERE DEVLET YARDIMI! ÇEYİZ HESABI ŞARTLARI NELER, KİMLER 22 BİN LİRA DEVLET DESTEĞİ ALABİLİR?
Devlet destekli çeyiz hesabı açmak isteyen kişilerde aranılan en önemli şart yaş şartı olarak öne çıkıyor.
Çeyiz hesabı açmak isteyen kişilerin en Türk vatandaşı olması ve 24 yaşını doldurmamış olması şartı aranıyor. Yine 22 bin liralık devlet desteğinin alınması için mutlaka en az 3 sene boyunca düzenli olarak para biriktirmesi, 27 yaşından önce evlenmesi ve evlendikten sonra devlet desteği ödemesi için başvuruda bulunması yeterli oluyor.
ÇEYİZ HESABI AYLIK TAKSİT TUTARI SINIRLAMASI VE TOPLU PARA YATIRMA ŞARTI BULUNUYOR MU?
Hayır toplu para ödemesi yapılması gibi bir zorunluluk bulunmadığı gibi açılış tarihinde hesaba yatırılabilecek en yüksek tutar 28 bin 548 lira olarak uygulanıyor. Aylık tasarruf edecek kişiler için en düşük 190,32 lira ve 3 aylık ödeme yapacak kişiler için ise 570,96 lira aylık ödeme yapılması gerekiyor.