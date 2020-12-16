BARINMA YARDIMININ ŞARTLARI NELERDİR?

Barınma yardımından faydalanabilmek için hak sahiplerinin yerine getirmesi gerekli olan şartlar ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:

Barınma yardımının temel şartları içerisinde kişilerin muhtaçlık seviyesinin tespit edilmesi yer alır. Buna göre hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az (701,32 TL) olması şarttır. Aynı zamanda barınma yardımı için yaşlılık, engel durumu, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az birine sahip olması gereklidir. Barınma yardımı kapsamında değerlendirilecek evin tam hisseli tapusu muhtaçlık durumu taşıyan kişinin üzerinde kayıtlı olmalıdır.