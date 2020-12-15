50 bin TL indirim uygulanan 2020 model sıfır araç modellerini sizler için bir araya getirdik. ÖTV düzenlemesi sonrası firmalar tarafından uygulanan ufak çaplı indirimler birçok sıfır araç modelinin yüzde 80'lik vergi diliminde yüzde 50'lik vergi dilimine inmesine neden oldu. İşte indirim uygulanan ve indirim uygulanması muhtemel araç modellerinin listesi…. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
FİYATI 50 BİN TL DÜŞEN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ
Fiyatı 50 bin TL düşen araç modellerinin listesi;
Fiat Egea Station Wagon 1.6 dizel motor otomatik design
Ford Puma Style 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel / Benzin
Honda Civic 1.6 Elegance Benzinli
Opel Astra Hatchback 1.2 benzin i MT-6 145 HP Edition
Seat Arona A 1.0 EcoTSI DSG şanzıman
Skoda Scala 1.0 TSI DSG Elite
Toyota Corolla HatchBack Dream
Fiyatı 50 bin TL düşmesi muhtemel araç modellerinin listesi;
Vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin biraz üstünde olan 2020 model sıfır araç modellerinin firmalar tarafından uygulanacak küçük bir indirimle yüzde 50 ÖTV vergi dilimine girme ihtimali bulunuyor. İşte bu kapsamda fiyatı 50 bin TL düşme ihtimali olan araçların listesi;
Ford Focus 1.5 benzinli motor otomatik şanzıman
Hyundai i20 elite Plus
Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 EAT8 Otomatik benzin
Renault Megane Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
SIFIR ARAÇ ALMANIN PÜF NOKTALARI
Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.
Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.
Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar.
Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir.
Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.
KAYNAK: Otomobil günlüklerim