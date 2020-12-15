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    • Ekonomi
    • 15.12.2020 12:11
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    • 15.12.2020 12:11
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    Şaşırttı! Herkes zam beklerken : Ford Fiat Opel Hyundai Peugeot Renault...

    Pek çok 2020 model sıfır araba modellerine takribî olarak 50.000 TL etrafında indirim geldi. Hepimizin yakından bildiği üzere yeni yasası sonrasında vergisiz satış maliyeti 130 bin TL’nin altında bulunan taşıtlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 uygulanırken 130 bin TL’nin üzerinde satış maliyetine sahip taşıtlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 KDV vergisi uygulanıyor. Otomotiv devleri ise 130 bin bandına yakın vasıtaların maliyetlerine 500- 1000 TL etrafında yaptıkları bir indirim ile yüzde 80’lik vergi diliminden yüzde 50’lik vergi dilimine düşürerek ortalama 50 bin TL etrafında bir indirimi maliyetlerine yansıttı. Otomobil günlüklerim tarafından paylaşılan bilgiye göre maliyeti düşen veya maliyeti düşme olasılığı olan vasıta modellerinin listesini bir araya getirdik.

    Şaşırttı! Herkes zam beklerken fiyatı 50.000 TL düşen sıfır araç modelleri

    50 bin TL indirim uygulanan 2020 model sıfır araç modellerini sizler için bir araya getirdik. ÖTV düzenlemesi sonrası firmalar tarafından uygulanan ufak çaplı indirimler birçok sıfır araç modelinin yüzde 80'lik vergi diliminde yüzde 50'lik vergi dilimine inmesine neden oldu. İşte indirim uygulanan ve indirim uygulanması muhtemel araç modellerinin listesi…. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

    FİYATI 50 BİN TL DÜŞEN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ

    Fiyatı 50 bin TL düşen araç modellerinin listesi;

    Fiat Egea Station Wagon 1.6 dizel motor otomatik design

    Ford Puma Style 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel / Benzin

    Honda Civic 1.6 Elegance Benzinli

    Opel Astra Hatchback 1.2 benzin i MT-6 145 HP Edition

    Seat Arona A 1.0 EcoTSI DSG şanzıman

    Skoda Scala 1.0 TSI DSG Elite

    Toyota Corolla HatchBack Dream

    Fiyatı 50 bin TL düşmesi muhtemel araç modellerinin listesi;

    Vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin biraz üstünde olan 2020 model sıfır araç modellerinin firmalar tarafından uygulanacak küçük bir indirimle yüzde 50 ÖTV vergi dilimine girme ihtimali bulunuyor. İşte bu kapsamda fiyatı 50 bin TL düşme ihtimali olan araçların listesi;

    Ford Focus 1.5 benzinli motor otomatik şanzıman

    Hyundai i20 elite Plus

    Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 EAT8 Otomatik benzin

    Renault Megane Joy 1.3 TCe EDC 140 bg

    SIFIR ARAÇ ALMANIN PÜF NOKTALARI

    Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden siparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.


    Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.

    Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

    Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar.

    Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir.

    Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.

    KAYNAK: Otomobil günlüklerim
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    Haberler Ekonomi Şaşırttı! Herkes zam beklerken fiyatı 50.000 TL düşen sıfır araç modelleri: Ford Fiat Opel Hyundai Peugeot Renault...