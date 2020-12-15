Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden bir açıklama yapılmıştı. Bu anlamda Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı devam ediyor. En çok merak edilen konu ise, 8000 polis alımı EGM başvuru ücreti ve başvuru sırasında gerekli belgeler oldu. Öncelikle polis olmak isteyenler 21 Aralık 2020 tarihine kadar https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet giriş bilgileri ile ön başvuru yapmaları lazım.