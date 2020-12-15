İşçi, memur, Bağ-Kur'lu yüz binlerce kişi için erken emeklilik fırsatı! Yaş şartı bulunmuyor. Uzun yıllar beklemeden emekli olmak mümkün. Çalışan birçok kişi erken emekli olmak istiyor. Bazı şartların yerine getirilmesi durumunda emeklilik tarihi öne çekilebiliyor. Örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması emeklilik tarihini az da olsa öne çekiyor. Fakat bu durumlarda yaş şartı aranıyor. Yaş şartı olmaksızın emeklilik imkanı ise engelli vatandaşları kapsıyor. Türkiye'de sayıları yaklaşık 6 milyonu bulan engellilere erken emeklilik hakkı tanınıyor. Burada önemli olan kriter ise işe başlama tarihi. Kimler yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyor?
Hangi tarihler önemli?
1 Ekim 2008'den önce işe başlayanlar ile 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanların emeklilik süreleri de değişiyor. 1 Ekim 2008'den önce işe başlayan engelli çalışanların emeklilik şartları SSK'lı, memur ve Bağkur'lu statüsüne göre farklılık gösteriyor ve kademeli bir emeklilik şartı getiriyor.
1991'den önce işe giren raporla ispatlanmış yüzde 40-59 engeli olanın, 15 yıl ve 3600 günle emekliliği mümkünken, 1997-2000'de işe giren 18 yıl ve 4080 güne tabi oluyor.
5 Ağustos 2003 sonrası ilk kez SSK'lı olanlardan yüzde 80-100 engel oranı olan için 15 yıl ve 3600 gün, yüzde 60-79 engel oranı bulan için 18 yıl yıl 4000 gün ve yüzde 49-59 oranında engeli bulunan için ise 20 yıl ve 4400 gün koşulları geçerli.
MEMUR DA HAKTAN YARARLANIYOR
Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor. Eğer memurlar 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlamışlar ve engellilik oranları yüzde 40 ve üstündeyse onlar için de erken emeklilik şartları bulunuyor.
BİR YIL ERKEN EMEKLİ OLUR
Yasalarımız engelli çocuğu bulunan anneler için erken emeklilik imkanı tanımış durumda. 5510 sayılı yasanın çıktığı 1 Ekim 2008 sonrasındaki primlerin artırılması imkanı bulunuyor. Yani başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor. Bu süre yaş şartınızdan da düşülüyor. Ağır engelli çocuğuna bakan bir annemiz 10.05.1992 tarihinde sigortalı olmuş olsun. Bu annemizin 01.10.2008'e kadar da 3 bin günü birikmiş olsun.
2008'den sonra da 4 yıl çalıştığını farz edelim. Toplamda prim süresi 4440 gün olacak. Hesap şöyle yapılacak: Annemizin emeklilik şartları 20 yıl 48 yaş ve 5525 gün. Annemiz 01.10.2008'den sonra 4 yıl (1440 gün) çalıştığı için yasa gereği primlerine 360 gün (1 yıl) daha eklenecek.Böylece toplam primleri 4800 gün olacak. 48 olan yaş şartı da 47'ye indirilecek. Böylece annemiz hem 1 yıl daha az çalışacak hem de bir yaş daha erken emekli olacak. Tabii engellilik durumu raporla belirleniyor. Bunun için SGK'ya başvurmalısınız.
Kaynak: Posta