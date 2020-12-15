27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Polis olmak için başvuru yapacak olan adayların 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet giriş bilgileri ile ön başvuru yapmaları gerekiyor. POMEM başvuru nasıl yapılır araştıran polis adaylarına bu işlemin ardından internet üzerinden başvuru ücretlerini de yatırmaları gerektiğini belirtelim. Daha sonra ise polislik başvurusu şahsen gerçekleşecektir. Ön başvuruyu tamamlayan kişiler, Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihlerini bekleyecek. Daha sonra sınav bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecek.