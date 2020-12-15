Polis Akademisi Başkanlığı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınladığı duyuruda, 8 bin polis alımına ilişkin detayların yer aldığı duyuru ilanını yayımladı. 27. dönem polis alımları 8-21 Aralık tarihlerinde yapılıyor. PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için gün sayan vatandaşlar, polis alımları başvurusunu yapmaya başladı. Peki 2021 polis atamaları ne zaman olacak? 27. Dönem polis alım sonuçları ne zaman açıklanacak?
27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMLARI DEVAM EDİYOR
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın),1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak. Başvurular online olarak 8 - 21 Aralık tarihinde yapılacak. 8 Aralık itibari ile ile başlayan POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor.
27. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Polis olmak için başvuru yapacak olan adayların 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet giriş bilgileri ile ön başvuru yapmaları gerekiyor. POMEM başvuru nasıl yapılır araştıran polis adaylarına bu işlemin ardından internet üzerinden başvuru ücretlerini de yatırmaları gerektiğini belirtelim. Daha sonra ise polislik başvurusu şahsen gerçekleşecektir. Ön başvuruyu tamamlayan kişiler, Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihlerini bekleyecek. Daha sonra sınav bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecek.
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr üzerinden duyurulacak. Bunlar dışında polis adaylarına posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.
Dönem POMEM eğitimleri ve sınavlarında başarılı olan polis adaylarının atamaları ise daha sonra yapılacak.
POLİS ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Binlerce adayın katılmak istediği polis alımı başvuru ücreti ne kadar araştırılıyor. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti 150.00 TL olarak belirlendi.
POLİS BAŞVURUSU ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK?
08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 21 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacak.
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığı üzerinden yatırılabilecek. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacak.
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak.