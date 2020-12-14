Prim sayısı 3600 günden 1999 güne inmesi büyük bir yankı uyandırdı. 3600 prim gün ödemesi emekli olmak için gerekli şartlardan bir tanesidir. SGK bünyesi içerisinde yer almaya devam eden iş verenler ya da bağımsız olarak 4A 4B ve 4C sigorta türü ile çalışma hayatı olan vatandaşlar için sigorta tarihi 1999 ya da öncesi yıllara ait olma şartı aranıyor. 3600 günden emekli olma şartları olan bir prosedürdür. SGK bünyesinde işvereni ya da bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türlerinden çalışma hayatını yürüten vatandaşların sigortalılık tarihinin 1999 ve öncesine ait olması gerekir.