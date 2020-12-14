Hibe para desteği müjdesi! 20.000 ve 40.000 TL devletten yardım! Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?

20.000 ve 40.000 bin TL yardım parası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek, "Barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek" dedi. Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701.32 TL) az olan haneler başvurabiliyor. Ayrıca yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Peki Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler?