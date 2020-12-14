"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."