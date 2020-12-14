Esnafa kira, 0.49 faizle destek kredisi 2. faz başvurusu ve borç erteleme müjdesi var mı? İhtiyaç sahiplerine 6 ay ödemesiz ve faizsiz 10 bin TL kredi verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası detaylarının açıklanması beklenen krediye ilişkin ilk detaylar belli oldu. Paketin onaylanması halinde 6 ayın sonunda hiçbir faiz geliri olmaksızın kamu bankaları tarafından Sosyal Hayati Desteklemek amacı ile finansman destek sağlanması bekleniyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE FAZİSİZ VE 6 AY ÖDEMESİZ 10 BİN TL KREDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün düzenlenecek olan kabine toplantısı sonrası esnafın yüzünü güldürecek yeni bir kredi paketinin açıklanması bekleniyor. Sosyal Hayati Destek Paketi kapsamında esnafa 6 ay ödemesi ve faizsiz 10 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulması bekleniyor. 6 ayın sonunda faiz geliri alınmaksızın 10 bin TL geri ödeme alınacak. Finansman desteğinin kamu bankaları tarafından sağlanması bekleniyor.
DAHA ÖNCESİNDE BİREYSEL TEMEL DESTEK İHTİYAÇ KREDİSİ VERİLMİŞTİ
Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşların gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçları karşılaması 3 bin, 5 bin, 7,5 bin ve 10 bin TL olmak üzere Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi verilmişti.
Kredi kapsamında 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz olmak koşulu ile tüm vatandaşlara sunulan kredilerin sonuçları açıklanarak vatandaşların hesaplarına yatırıldı.
Temel Destek Kredisine Kaç Kişi Başvurmuştu
1 Nisan – 1 Haziran 2020 arasında başvuruları alınan temel destek kredisine toplamda 7,5 milyon vatandaş başvuru yapmış ve sadece 4 milyon kişi kredi kullanabilmiştir. Öte yandan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, kredi kullandırım şartlarını açıklamış ve yasal takipte olanlara kredi verilmeyeceğini duyurmuştu. Yani kredi sicili bozuk olanlar bu krediden yararlanamamıştı.
KİRA BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Kira düzenlemesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.
Sanayicinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
Erdoğan, çıkış yolunun yatırım, üretim ve istihdam olduğu inancıyla ülkeyi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içinde olduklarını dile getirerek, "Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel, siyasi ve ekonomik düzende ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." dedi.
KİRA YARDIMI NASIL OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs salgını ve esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketi oluşturacak.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi.