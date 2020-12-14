Donanım Özellikleri

Dört sensörlü EBD'li ABS sistemine sahiptir. ESP, ASR, HBA, LAC sistemleri bulunan Fiorino, fren yardımcısı BAS sistemine de sahiptir. Anti-submarine koltukları rahat ve konforludur. Ön kapılarında bulunan darbe emici çelik kuşaklar olası bir kazaya karşı aracı donanımlı hale getirmiştir. Sürücü hava yastığı, aktif gergili emniyet kemerleri ile oldukça donanımlı bir araçtır. Yüksek ve derinliği ayarlanabilen rahat ve konforlu koltukları ile uzun yolculuklarda yormadan keyifli bir sürüş imkânı sunar.

Farklı kullanım biçimlerine uygun, fonksiyonel yapısı, kompakt boyutları, sürüş özellikleri ve yüksek dayanıklılık seviyesiyle olduğu kadar, ekonomik ve çevreci olmasıyla da sınıfının öncüsü olan Fiorino, 2 bin 800 litreye varan sınıfının en iyi yükleme hacmiyle dikkati çekiyor.

EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir standart donanım listesine sahip olan Fiorino hem ekonomi hem konfor arayan ticaret erbaplarının tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.