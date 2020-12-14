Borcunuz varsa para lazımsa kimlikle anında alın! Bankaların kredi limitleri çok sayıda etmene bağlı olarak değişirken burada en önemli nokta, bankaların ilan ettiği sınırlar. Yüksek limitle kredi vereceğini açıklayan bankaların bu kredi olanakları sayfamızda var. İşte TEB, İNG, Garanti Bankası ve İş Bankası 36 ay vadeli kredi faiz oranları.... Bankalar tarafından her müşteriye aynı faiz oranlarında sunulmasa da ilan edilen bir faiz oranı bulunmaktadır. Bu faiz oranlarına yönelik bilgiler zaman zaman lazım olabilmekte, kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara rehberlik yapmaktadır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler.
ŞEKERBANK
PTT'nin anlaşmalı olunan diğer banka ise Şekerbank'tır. Kredi vadesi 60 ay ve maksimum kredi limiti 36 bin TL olarak belirlenmiştir. Yine kurumdan maaş alma şartı ile yalnızca T.C. kimlik belgesi aracılığıyla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizden herhangi ek bir evrak talep edilmez. Banka kredi başvurunuzu inceleyerek onay verirse tekrar banka şubesine giderek adınıza yatırılmış olan kredi tutarını çekebilirsiniz.
GARANTİ BBVA 100.000 TL KREDİ
Çok yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan müşteriler için bir diğer seçenek Garanti BBVA.
BDDK'nın son vade düzenlemesinin ardından 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi sağlayan Garanti BBVA, müşterilerinin 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kimliğinizle ve gelir belgesi ile Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK 70.000 TL KREDİ
QNB Finansbank müşterilerine 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç takvim.com.tr kredisi sağlıyor. 3 ay ödeme erteleme imkanı sunan banka müşterilerine toplam 3 yıllık bir ödeme planı hazırlıyor. QNB Finansbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacaklar.
İŞ BANKASI'NDAN 50.000 TL'YE KADAR ANINDA KREDİ
Türkiye'nin en köklü bankalarından bir tanesi olan İş Bankası, müşterilerine iki farklı ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.
50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerine anında kredi fırsatı sunan banka, bu kredi için esnek ödeme seçenekleri uyguluyor. En fazla 36 ay vade imkanının yer aldığı bu kredi kampanyasında 3 ay erteleme de sağlanıyor.
30 BİN TL
50 BİN TL
100 BİN TL