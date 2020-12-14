350 euro nakit ödeme hesaplara yatıyor! Sigortalı, sigortasız olanlar yaşadı! Şartlara uyan kişiler hemen alabilir…

Devlet tarafından sağlanan çok sayıda destek ödemesinden bazıları da sadece kadınlara yönelik. Bu ödemelerin bazıları doğrudan kadınlara yapılırken bazı destek ödemeleri sadece annelere yapılıyor. Çalışan çalışmayan sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmadan sağlanan bu anne yardımlarını sizlerle paylaşıyoruz. Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.