Ve belli oldu! Yüzbinlere güzel haber! Pazartesi hesaplara yatıyor en az 911 TL. Pazartesi günü paralar ödenmeye başlıyor. Kamu emekçilerine 13 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Senenin ilk 6 ayında 26 günlük ikramiye ödemesi yapılıyor. Senenin ikinci yarısında da yeniden 26 günlük fiyat daha ödeniyor. Kalan son 13 günlük ödeme emekçilerin hesabına 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İkramiyeden SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha ödeniyor. İşçiler bu yılın ilk yarısında 2 taksit halinde toplam 26 günlük ikramiye almıştı. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ilk taksiti de 27 Temmuz'da (13 günlük) hesaplara yatırılmıştı.