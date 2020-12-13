Bankalara kredi borcu olan vatandaşları ilgilendiren yeni haber açıklaması geldi. Açıklamada kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğuna yer verildi. Edinilen yeni haber bilgilerine göre bankalara olan kredi borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu bilindi. Pandemide ikinci dalga sebebiyle güç günler geçiren esnaf ve vatandaşların bankalara olan borçlarının ertelenmesinin gündemde olduğu bilindi. Öte yandan yapılandırma kapsamına alınmayan çiftçi borçları için bazı tertip etmeler de yapılacağı öğrenildi. Kredi borcunu ödemeyen bir kimseye hemen hapis cezası verilemez. Ancak elbette hapis cezasının verilebileceği bazı yollar da vardır. Kredi sahibi kişi 90 gün boyunca ödemeyi yapmamışsa çeşitli yasal uygulamalara başlanır.