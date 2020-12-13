Başvurular devam ediyor! Şimdi yapın hesabınıza yatsın! 25.000 ve 40.000 TL hibe! Geri ödemesiz para almak isteyenler yapmanız gereken...

Dev şirket harekete geçti. Hibe desteği sağlıyor. 40 bin TL geri ödemesiz para almak isteyenler için başvuru süreci başladı. 40 bin TL'nin yanı sıra 25 bin liralık hibe desteği almak için 2 günlük online eğitimi tamamlamak gerekiyor. Coca-Cola Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2021 yılında hayata geçireceği ikinci hibe programı ile Kovid-19 pandemisinden derinden etkilenen yeme-içme sektöründe faaliyette bulunan girişimci kadınlara iş geliştirme hibesi verecek. Ocak-Mart ayları içerisinde gerçekleştirilecek ikinci Kız Kardeşim Hibe Programı ile 29 girişimci kadına 25 biner TL ve 1 girişimci kadına 40 bin TL jüri özel ödülü olmak üzere toplamda 765 bin TL'lik destek sağlanacak.