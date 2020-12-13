Taşerondan kadroya geçen işçiler, kamu işçilerine ilave tediye son dakika bordroda... Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler corona virüs ile mücadele sürecinde aktif olarak çalışmalarına devam ediyorlar. 2020 yılı tediye ödemelerinin ilk üç taksitinin yatırılmasıyla birlikte taşeron ve kamu işçileri yılın son ödeme tarihini merak etmeye başladı. Son taksiti bekleyen işçiler tediye ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediyor. Bu yıla ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta, üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi. Peki, taşeron ve kamu işçilerine 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
TARİHLER CUMHURBAŞKANLIĞINCA BELİRLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda 2020 yılı 3. ve 4. ilave tediye tarihlerinin belli olduğuna yer verildi. Tarihin belli olmasının ardından Temmuz ayının 27'sinde hesaplara paralar yattı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararuna göre 2020 yılının son ilave tediye taksit ödemesi 14 Aralık 2020 tarihinde hesaplara yatacak.
Söz konusu ilave tediye ödemeleri bordrolarda görüldü ve 14 Aralık 2020 Pazartesi günü paralar hesaplara yatacak.
HER YIL DÖRT TAKSİTLE ÖDENİYOR
Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti 22 Mayıs'ta ve üçüncü taksiti ise 27 Temmuz'da ödendi.
Buna göre; 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 27 Temmuz'da, diğer yarısı ise 14 Aralık 2020 tarihinde ödenecek. Bilindiği gibi taşeron işçi statüsünden kadroya geçen 900 bini aşkın işçi bulunuyor.
TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
İşçiler için imzalanan toplu sözleşmede kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılacağı açıklandı. 52 günlük ilave tediye 13-13-13-13 'er günlük taksitlerle yılda 4 defa ödeniyor. Ödenen bu miktar, işçilerin banka hesaplarına yatıyor. İlave tediye bir diğer ismi ile ikramiyedir.