



EN ÖLÜMCÜL HİLE!



Araçların geçmişte airbag açtığı nasıl anlaşılabilir? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Her ekspertiz şirketi bu kontrolü gerçekleştirebiliyor mu?



Araçların karıştığı ciddi kazalarda airbagler açılıp emniyet kemerleri aktif gergi moduna geçiyor. İlgili araç, yetkili bir onarım servisi tarafından orijinal yedek parçalar ile onarıldığında herhangi bir problem yaşanmıyor. Parçalar eğitimli uzmanlarca orjinalleriyle değiştirildiği için aracın servis geçmişi ve detaylı tramer dökümünü incelediğiniz takdirde burada hangi parçaların değiştiği görülebiliyor. Fakat bu parçaların değiştirilmeyip onarım yoluna gidilmesi durumunda tespit biraz daha zorlaşıyor. Ön torpido ve direksiyon bölümü çok titizlikle incelendiğinde onarımların tespiti kısmen de olsa mümkün oluyor. Ekspertiz süreçlerinde sökme takma işlemi yapmadan, son teknoloji cihazlarla operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Airbag kontrolünün sökme takma işlemi yapmadan tamamlanması mümkün olmuyor. Bu konuda yetkili servisler dışında yapılacak en küçük yanlış müdahalenin ölümcül sonuçlara neden olacağını bilmemiz sebebiyle OBD taraması esnasında ve görsel kontrollerimizde şüphe edilen bir bulguya rastlamamız durumunda müşterilerimize bilgi vererek yetkili servis kontrolü yapılmasını öneriyoruz.