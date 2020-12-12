ABD'de hisse senedi piyasalarında yeni arzlara katılım yatırımcı tarafında aşırı iyimserlikle karşılanan bir hale dönüştü.

Ancak Airbnb, rekor kırdı. 191 ülkede aralarından seçim yapılabilecek 6 milyondan fazla odası olan ancak resmi olarak hiçbirinin sahibi görünmeyen Airbnb'nin halka arzındaki astronomik yükselişe birçok piyasa uzmanı şüpheyle yaklaşsa da 2020'de yeni hisse satan şirketlerin yüzde 80'inin aksine Airbnb para kazanıyor.

Konaklama şirketi son bilançosunda bugüne kadarki en kârlı çeyreğini açıkladı. Şirketin hisseleri Perşembe gününü yüzde 113 yükselişle 144.71 dolar seviyesinden kapattı.

Halka arz fiyatı 68 dolar olan şirketin Covid-19 aşınının bulunmasıyla birlikte bu kadar güçlü yükselişe geçtiği belirtildi. Airbnb CEO'su Brian Chesky, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok onur duydum" dedi.

AIRBNB NEDİR?

Dünya genelinde 2 milyon kişi herhangi bir gecede 100 bin kentte Airbnb evlerinde konaklıyor. 191 ülkede aralarından seçim yapılabilecek 6 milyondan fazla kayıt var.