İş arayanlar dikkat 46 bin 410 acil işçi aranıyor! İŞKUR vasıflı vasıfsız personel alımı yapacak! Bu bağlamda kadrolar ve maaşlar merak ediyor. İş arayanlar hem kamuda hem özel sektörde iş imkanları var. Halen özel sektör ve kamuda 57 bin 270 personel aranıyor. Yılbaşından bu yana 827 bin 472 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 46 bin 410 açık iş bulunuyor. İŞKUR her ay binlerce vatandaşa fırsat sunarken aynı zamanda yeni ilanları yayımlayarak yeni istihdamlar sağlıyor. Aradığınız iş bölümüne göre İŞKUR ilan sayfasına çalıştığınız mesleği yazarak kendi alanınızdaki işleri görüntüleyebilirsiniz.

HANGİ ALANLARA ALIM YAPILACAK?

966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.

Alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular yapılıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel için ilana çıkmış durumda.