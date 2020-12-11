PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Bir süredir devam eden pandemi destek başvuru parası hala sonuçlanmadığı için vatandaşlar tarafından sorgulamalar devam ediyor. Aylar öncesinde başvuru yapan vatandaşlar hala sosyal destek başvurularının sonuçlanmasını bekliyor. e-Devlet üzerinden alınan başvurunun yine sonuçları da e-Devlet üzerinden öğrenilecek. Peki pandemi destek başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Pandemi destek başvuru sonuçlarının olumsuz olan kişilerin aşağıdaki linke tıkladığında karşısına "Sosyal yardım bilgisi bulunamamıştır" notu çıkıyorsa eğer pandemi destek başvuru sonucu olumsuz değerlendirilmiştir. Eğer bu not yerine "Başvurunuz hala devam ediyor, inceleme açamasında" benzeri notlar çıkıyorsa, başvurunuz sonuçlanmamıştır. Pandemi destek başvuru sonucu öğrenme ekranı için aşağıdaki linki kullanın.