İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından farklı belediye başkanlıkları bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı daha fazla arttırabilirsiniz.
ALIM YAPILAN KADROLAR
İlana başvuru yapacak adaylar aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:
Hizmet Destek Satınalma şefi
Üretim Planlama Kontrol Şefi
Kalite enspektör yardımcısı
İnşaat mühendisi
Mimar
Beden işçisi
Uzman
Temizlik personeli
İŞTE GÜNCEL BELEDİYE MEMUR ALIMLARI
Antalya Aksu Belediyesi Per. A.Ş. 11.12.2020
Ordu Fatsa Belediyesi Per. A.Ş. 11.12.2020
Giresun Alucra Belediye Başk.Alıcbel İnş.Hafr.Taah.Nak.Tur.Tic.Ltd.Şti.11.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
Çorum İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.12.2020
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 12.12.2020
Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş Hafr. Pet. Ener. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2020
Ordu Fatsa Belediyesi Personel A.Ş.11.12.2020
Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.12.2020
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 21.12.2020
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı çoğaldırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş duyurularının bulunduğu ve iş arayanlar ile emekçi arayanları bir araya getiren müessese vazifeyi bakan İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" alternatiflerinden size uygun olanını tercih etmelisiniz.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş bültenlerine erişmek emeli ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Abone Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Abonelik Kontratı" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Şayet onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız abonelik sayfasından çıkarsınız).
• Abonelik kontratını onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba ismi" ve "doğum tarihi" biçimindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik hakimiyeti kısmındaki fotoğrafta yazan rakamları "Güvenlik Hakimiyeti" karşısındaki boş koliciğe yazmalısınız.
• En altta bulunan ihtarı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş koliciğe tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki safhaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki safhada ise "Adres Bilgileri" ile seçtiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR azalığınız için özel bir parola oluşturmalısınız.
• Parolanızı tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Suali" oluşturup, altındaki "Cevabınız" karşısındaki koliciğe de cevabını yazmalısınız.
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Son olarak en altta bulunan "Azalığı Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini bitirebilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş bültenlerine erişmek emeli ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Abone Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan sayfada "Tüzel Birey Bilgileri" kısmını noksansız biçimde doldurmalısınız.
• SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
• Şirket unvanını girmelisiniz.
• Vergi no (şirketler için lüzumlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
• Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden tercih edin.
• Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden tercih edin.
• "Kamu" ve "Özel" biçiminde "Legal Gidişatı" tercih edin.
• Kuruluş Tarihini girin.
• Adres ve İletişim Bilgileri kısmını noksansız ve doğru biçimde doldurun.
• En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel şahsiyet hesap parola işlemlerini de reelleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini bitirebilirsiniz.
İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu biçimde süratli ve basit biçimde bitirebiliyor. Bu biçimde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş imkânlarından etkin şekilde yararlanabiliyor.