Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) yayınladığı 3. Çeyrek Raporu'na göre, bu yılın üçüncü çeyrek konut satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 49'luk artış gösterdi. Satışlar, çeyreklik bazda en yüksek seviyesine ulaşarak 536 bin 509 olarak gerçekleşti. Konut fiyatlarında ise yüzde 26.22 ile en yüksek artış oranı gözlemlendi.
İKİNCİ EL ARTTI
2020 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre, ilk el satışlarda yüzde 23.3 düşüş, ikinci elde ise yüzde 64 artış yaşandı. İpotekli satışlar konut kredisi faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130.7 artışla 242 bin 316 adet oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ise bir önceki döneme göre yüzde 259.2 artış görüldü ve üçüncü çeyrekte yabancılara 11 bin 903 konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılar en çok İstanbul'dan konut aldı.
PANDEMİYE GÖRE TASARIM
Pandemi nedeniyle gayrimenkul sektöründe ihtiyaç ve tüketim eğiliminin değiştiğine dikkat çeken Mehmet Kalyoncu, gayrimenkulde insan alışkanlıklarının daha iyi incelendiği, teknoloji ve tasarımın uyumunun çok önemli hale geldiği bir dönemde olduğumuzu vurguladı. Kalyoncu, "Pandemi süreci, deneyim tasarımının önemini ortaya çıkardı. Yapılan her bir projenin şehre bir iz bıraktığı bilincinin yüklediği sorumluluk duygusu, gayrimenkul sektörünün kazandığı yeni bakış açıları oldu" dedi.
BAŞKENTE 10 BİN KONUTLUK PROJE
HNN Yapı Teknik, Ankara'da 2 milyon metrekarelik alan üzerinde AVM, otel, üniversite, hastane, sosyal tesis, fuar alanı, konut ve ofisten oluşan dev karma projesi Northgate Ankara projesini hayata geçiriyor. Proje, tamamlanmasıyla birlikte on binlerce kişilik bir nüfusa hizmet verecek. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul projelerinden biri olan Northgate Ankara, başkente yeni bir yaşam kültürü kazandıracak donatılara sahip. Ankara'nın Kuzey bölgesinde en önemli gelişim hattı üzerinde konumlandırılan Northgate Ankara, Esenboğa Havaalanı'na 7 km mesafede. 2 milyon metrekarelik arazi üzerinde geliştirilen 10 bin konut içeren Northgate Ankara'nın 1 milyon metrekaresi yeşil alana ayrılıyor.