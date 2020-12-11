



Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) yayınladığı 3. Çeyrek Raporu'na göre, bu yılın üçüncü çeyrek konut satışları, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 49'luk artış gösterdi. Satışlar, çeyreklik bazda en yüksek seviyesine ulaşarak 536 bin 509 olarak gerçekleşti. Konut fiyatlarında ise yüzde 26.22 ile en yüksek artış oranı gözlemlendi.



İKİNCİ EL ARTTI

2020 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre, ilk el satışlarda yüzde 23.3 düşüş, ikinci elde ise yüzde 64 artış yaşandı. İpotekli satışlar konut kredisi faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130.7 artışla 242 bin 316 adet oldu. Yabancılara yapılan satışlarda ise bir önceki döneme göre yüzde 259.2 artış görüldü ve üçüncü çeyrekte yabancılara 11 bin 903 konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılar en çok İstanbul'dan konut aldı.