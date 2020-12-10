Son dakika haberi: Taşeron ve 4/b 4/d işçi maaşları müjdesi geldi! Taşeron işçiler için son yılların en yüksek zammı...

Son dakika haberi: Taşeron işçileri, kamuya geçen işçileri ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. TBMM'den gelen açıklama on binlerce işçiyi sevindirdi. Açıklamada maaş farklılıklarının giderileceğine yer verildi. Kadroya geçen işçiler, YHK kararına bağlı olarak maaş zammı alıyordu. Ancak yeni süreç 1 Kasım tarihinden itibaren başladı. Bu süreçde ise kademeli bir geçiş gündemde. Buna göre merkezi idarelerde çalışan işçiler, kendi işyerlerinde geçerli olan toplu sözleşmeye 1 Ekim itibarıyla dahil oldular.
SEVİNDİREN HABER GELDİ
Bu soru üzerine söz alan TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç şu ifadeleri kullandı:
"Değerli milletvekilleri, statü farklılığına tabi olarak ortaya çıkan ücret farklılıkları -doğrudur- Türkiye Büyük Millet Meclisinde mevcuttur, ancak diğer kamu kurumlarında da olduğu gibi. Kurumumuz da, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesine göre kadrolu -ki burada 666 sayılı KHK'nin öncesi ve sonrası da var- 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4/D maddesine göre sürekli işçi ve 6253 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine göre de sözleşmeli statülerde personel çalıştırmaktadır. Şimdi, tabii ki bu da çok farklı özlüklere, ücret farklılıklarına yol açan bir durum. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tek başına bizim bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok ki bu konuda da bütçe görüşmelerinde, Komisyonda da Sayın Meclis Başkanımız da bu konudaki düşüncelerini net olarak ifade etti. Kanunda, bu kapsamda genel bir düzenleme yapılması hâlinde kurumumuz da bu yönde bu uygulamayı yapacaktır."
4/D'Lİ İŞÇİLER
"Bir diğer önemli bir konu; bildiğiniz gibi kurumumuzda görev yapan 4/D'li personel arasında da maaş farklılıkları mevcuttur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında görev yapan sürekli işçi kardeşlerimizden bahsediyorum; garsonlardan, temizlikçilerden, aşçılardan ve diğerlerinden. Başbakanlıkın farklı birimlerinden Meclisimize devredilen personel ile Millî Saraylar'da olup da kurumumuzda görev yapan personel arasındaki ücret farklılıkları taşeron işçi alımı yapılırken ihale şartnamesinde belirtilen asgari ücrete uygulanan artırımdaki farktan kaynaklanmaktadır. İlgili mevzuat çerçevesinde, buradan söyleyebileceğim şey şudur ki zamanı yaklaştı, ilk toplu sözleşmeyle bu farklılıklar büyük ölçüde bu sürekli, daimi işçiler açısından giderilecektir. Burada idari teşkilatımızda görev yapan personel yine 666 sayılı KHK'ye tabi olmakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer kamu kurumlarından da farklı bir çalışma sistemine de sahip olmasını da gözeterek diğer farklı ülke parlamentolarında da olduğu gibi kendi personel rejiminin yapılması noktasında da birtakım çalışmalar da Başkanlıkça sürdürülmektedir."
TİS 'E DAHİL OLUYORLAR
Kadroya geçen işçiler, YHK kararına bağlı olarak maaş zammı alıyordu. Ancak yeni süreç 1 Kasım tarihinden itibaren başlıyor. Bu süreçde ise kademeli bir geçiş gündemde. Buna göre merkezi idarelerde çalışan işçiler, kendi işyerlerinde geçerli olan toplu sözleşmeye 1 Ekim itibarıyla dahil olacak. Yerel yönetimlerde ise bu Temmuz ayında zaten başlamıştı.
SEYYANEN ZAM OLACAK MI?
Kadro öncesi yüzde 4+4 maaş zammı alan işçiler, 2 yılda enflasyona ciddi oranda ezildi. 2018 yılında enflasyon yüzde 20 seviyelerinde 2019 yılında ise yüzde 11 seviyelerindeydi. Toplam enflasyon yüzde 31 olurken işçiler 2 yılda toplam yüzde 16 zam aldı.
Maaşları enflasyona ezilen işçiler , seyyanen en az 1000 TL zam istiyordu. Ancak bu süreçte yeni toplu sözleşme yapılmaması , işyerlerindeki toplu sözleşmeye dahil edilmeleri durumunda seyyanen zamın gelmeyeceği bekleniyor.