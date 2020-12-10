Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 liralık sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 liralık yardımlar ödeniyor.
KİMLER BAŞVURACAK: Düzenli geliri olmayanlar, yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.
KİMLER ALAMAYACAK: Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.
NASIL BAŞVURULACAK: e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.
HANGİ SORULAR SORULUYOR: 'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...