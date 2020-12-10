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    • Ekonomi
    • 10.12.2020 Gazete
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    İhtiyacı olana 1.000 TL ! 1000 liralık yardıma nasıl başvurulur?

    Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara ödenen 1.000 liralık ödemeleri devam ediyor. Peki, 1000 liralık yardıma kimler başvurabilir? Başvuru nasıl yapılır? Hangi sorular soruluyor? İşte 1.000 liralık sosyal yardım ödemeleri ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 liralık sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 liralık yardımlar ödeniyor.



    KİMLER BAŞVURACAK: Düzenli geliri olmayanlar, yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

    KİMLER ALAMAYACAK: Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.



    NASIL BAŞVURULACAK: e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak.

    HANGİ SORULAR SORULUYOR: 'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?'...

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    Haberler Ekonomi İhtiyacı olana 1.000 TL sosyal yardım! 1000 liralık yardıma nasıl başvurulur?