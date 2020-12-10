



KİMLER BAŞVURACAK: Düzenli geliri olmayanlar, yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.



KİMLER ALAMAYACAK: Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.