

YAPILANDIRMA İLE 53 YAŞINDA EMEKLİLİK DETAYLARI

SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu kendisine sorulan emeklilik sorusuna son yapılandırma düzenlemesi ile yanıt verdi.

Ekrem Sarısu bir erkek çalışanın işe başlama tarihi, doğum tarihi ve askerlik tarihlerine göre ne zaman emekli olabileceğini, yeni yapılandırmadan yararlanması durumunda nasıl bir süreç izlemesi gerektiğini tüm detayları ile yazısında açıkladı. İşte o soru ve SGK Uzmanı Ekrem Sarısu'nun yanıtı;

Soru; 5 Temmuz 1972 doğumluyum. SSK girişim 1 Temmuz 1993. 2442 gün prim ödedim. 1 Ekim 2012 -30 Nisan 2015 arasında durdurulan Bağkur sürem var. Ayrıca Bağkur'a 404 gün prim ödemem bulunuyor. Askerliğimi 20 Mart 1992- 21 Haziran 1993 arasında yaptım. Nasıl emekli olurum?

Vatandaşın sorduğu bu soruya iki aşamalı olarak yanıt veren Ekrem Sarısu yazısında, "Askerliğinizin 220 gününü borçlanırsanız SSK'dan emeklilik için 25 yıl sigorta süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz. Durdurulan sigortalılık sürenizin primini 17 Kasım 2020'de yürürlüğe konan af kanunu kapsamında gecikme cezası ve zammından kurtularak ödeyip 929 gün sigortalılık süresi kazanabilirsiniz. Sonra, sigortalı bir işte çalışıp 1605 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5600 güne tamamlamanız şartıyla, 53 yaşınızı dolduracağınız 5 Temmuz 2025'te emekli olabilirsiniz." bilgilerini paylaştı.