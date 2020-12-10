Hükümet harekete geçti! Testi yapanın borcu tamamen siliniyor! Borcu olan kurtulsun! Tarihi fırsat geldi!

BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK

Örneğin, 6 bin 374 lira anapara borcu 3 bin 344 lira gecikme cezası, gecikme zammı olan bir genel sağlık sigortalısının bu tarihe kadar borcunu ödemesi durumunda 9 bin 718 lira yerine anapara olan 6 bin 374 lirayı ödeyecek.

SON TARİHİ AÇIKLADI

Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıran, bugüne kadar test yaptırmayanlar, borcunu ödeyemeyecek durumda ise 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testini yaptırır ve geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında çıkarsa GSS borçları silinecek, primleri devlet yatıracak.