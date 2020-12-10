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    • Ekonomi
    • 10.12.2020 14:58
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    • 10.12.2020 15:04
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    Belediyelere şartsız kadrolar... 3.250 ve 4.250 TL maaşla başvuru şartları

    3.250 ve 4.250 TL ücretle ikamet koşulsuz belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda koşulu olmadan ve imtihansız alımlar izleniyor. Belediyelere 3.250 ve 4.250 TL ücretle memur ve işçi alımı müracaatları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Kalitelerin desteklenmediği bir kısma müracaatta bulunulması pozitif bir netice alınmasına neden olmayacaktır. Kontratlı alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Görüşmenin galibiyetli biçimde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediyelere KPSS şartsız memur alımı yapılacak!

    Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye emekçisi alımı için duyuru yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına müracaat yapacak adaylardan arz edilen başvuru şartlarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde kontratlı personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu ilanların yapılması sonrasında şahısların CV'lerini belediyelere götürerek müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

    SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI

    BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    80 MEMUR ALACAK

    19 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    17 Kasım

    ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

    16 Kasım

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    250 MEMUR ALACAK

    12 Kasım

    ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

    11 Kasım

    GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 ZABITA MEMURU ALACAK

    6 Kasım

    ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

    Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

    5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
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    Haberler Ekonomi Belediyelere KPSS şartsız kadrolar... 3.250 ve 4.250 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları