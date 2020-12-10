Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor.

Odeabank, hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Odeabank'ın 32 günlük banka hesabı aylık faiz oranını yüzde 2.50 olarak belirledi.

Alternatif Bank vadeli döviz hesabına 2.50 faiz oranı vererek ikinci sıraya yerleşti.

Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.00 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.