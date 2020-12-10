Doların hareketliliği bitmiyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın riskli olduğunu konuşan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2020 Aralık ayında Odeabank, Seçenek Bank ve Fibabanka dolara en büyük faiz oranını veren bankalar oldu. Peki Aralık ayında dolara azami faiz veren bankalar hangileri? İşte Aralık ayı döviz hesabına en fazla faiz veren bankaların listesi! Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.
ARALIK'DA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?
Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.
Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor.
Odeabank, hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Odeabank'ın 32 günlük banka hesabı aylık faiz oranını yüzde 2.50 olarak belirledi.
Alternatif Bank vadeli döviz hesabına 2.50 faiz oranı vererek ikinci sıraya yerleşti.
Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.00 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.
ARALIK AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ
Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Aralık ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Odeabank, Alternatif ve Fibabanka'dan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise henüz açıklanmadı.
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranı tahminini açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğuracağı biliniyor.
DÖVİZ HESABI NASIL AÇILIR?
Döviz mevduat hesaplarının açılış işlemleri tıpkı diğer mevduat hesapları gibi çalışır. Çalıştığınız bankanın şubesine giderek, döviz mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Bazı bankaların internet bankacılığı ve/veya mobil uygulama üzerinden de döviz hesabı açabilme imkânı mevcuttur. Vadesiz döviz hesabını açıldıktan sonra dilerseniz yine mobil şube ya da internet şubesi üzerinden vadeli döviz hesabına da çevirebilirsiniz.
DÖVİZ HESABI FAİZİ NASIL HESAPLANIR?
Döviz hesabı faiz getirisi miktarını hesaplayabilmek için öncelikle çalıştığınız bankanın mevduat faiz oranını bilmeniz gerekir. Farklı bankalar farklı döviz kuru üzerinden işlem yaptıkları için farklı faiz oranları sunar. Hesaplama yapmak için çalıştığınız bankanın ne kadarlık bir döviz getirisi için ne kadar faiz sunduğunu öğrenerek, aylık ya da belirli bir periyot için bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz.