3.250 ve 4.250 TL ücretle ikamet koşulsuz belediye memuru alımı için vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Bu anlamda KPSS koşulu olmadan ve imtihansız alımlar izleniyor. Belediyelere 3.250 ve 4.250 TL ücretle memur ve işçi alımı müracaatları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz. Müracaatlar sırasında en fazla hassasiyet gösterilmesi gereken mevzulardan biri de müracaat etilen kısmın bireyin kalitelerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Kalitelerin desteklenmediği bir kısma müracaatta bulunulması pozitif bir netice alınmasına neden olmayacaktır. Kontratlı alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Görüşmenin galibiyetli biçimde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI
BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 MEMUR ALACAK
19 Kasım
PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
17 Kasım
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI
16 Kasım
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
250 MEMUR ALACAK
12 Kasım
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK
11 Kasım
GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 ZABITA MEMURU ALACAK
6 Kasım
ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."