İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlarda, farklı şehirlerde istihdam etmek üzere hastane ve kaymakamlıklara personel alımı yapılacağına yer verildi.Adaylar, başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Peki TYP güncel ilanları neler? İlan edilen şehirlerde yer alan TYP iş ilanları için başvuruda bulunacak olan adaylar başvurularını İŞKUR İl Müdürlükleri yada İŞKUR İlçe Müdürlüklerinden yapabilecekler. İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP kapsamında hastanelere ve kaymakamlıklara yapılan personel alımında şehirler şu şekilde:
TYP kapsamında hastanelere ve kaymakamlıklara yapılan personel alımında şehirler şu şekilde:
TYP kapsamında hastanelere ve kaymakamlıklara yapılan personel alımında şehirler şu şekilde:
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin fazla olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli, malul, dul ve yetim aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç),
- TYP'den yararlanılmaya başlanan gün itibarıyla Sosyal Yardım Bilgi sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir nakdi sosyal yardım almıyor olmak
- İş gücünün ikamet edilen şehirde olması gerekir.
TYP MAAŞI NE KADAR?
İŞKUR'un TYP programında istihdam edilen personeline aylık, asgari ücret (2020 TL) düzeyinde ödeme yapılmaktadır. Bunun yanında vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri vardır.
TYP SÜRESİ NE KADAR?
Toplum yararına Program (TYP) uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.
TYP'YE BAŞVURU YAPILAMAYACAK DURUMLAR NELER?
- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.
- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.
- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
BAŞVURU
İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Aşağıdaki adımları izleyerek müracaatınızı yapabilirsiniz.
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra üst menüde online işlemler kısmına tıklayıp iş arayan kısmına tıklayıp TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR kısmına gidin.