TYP MAAŞI NE KADAR?

İŞKUR'un TYP programında istihdam edilen personeline aylık, asgari ücret (2020 TL) düzeyinde ödeme yapılmaktadır. Bunun yanında vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri vardır.

TYP SÜRESİ NE KADAR?

Toplum yararına Program (TYP) uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

TYP'YE BAŞVURU YAPILAMAYACAK DURUMLAR NELER?

- Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- İŞKUR tarafından düzenlenen TYP dışında bir program ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

- Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

- Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz.

- Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.