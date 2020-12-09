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    • Ekonomi
    • 09.12.2020 18:01
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    • 09.12.2020 18:01
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    Parası az olanlar... 'ndan oldukça ucuza satılık otomobiller! Tümü ihaleye çıktı aralarında öyle markalar var ki...

    Koronavirüs sebebiyle sıfır vasıtaların üretilememesi sebebiyle vasıta sahibi olmak isteyenler otomobile yöneldi. , gümrük ya da diğer sorunlarla el koyduğu araçları, üzerinden e-ihale usulüyle satmaya devam ediyor. Şu sıralar satılık araçlar listesini sık sık yenileyen bakanlık, binek otomobil ve ticari araçları, piyasa değerinin çok daha altından ihaleye veriyor. Siteye son eklenen araçlar arasında ise neredeyse klasik hale gelmiş otomobillerle otobüsler yer alıyor. E-ihale nedir? E-ihale girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı gümrüğe takılan yüzlerce aracın e-ihale yöntemiyle satışa sunulacağını duyurmasının ardından e-ihale'ye ziyaret arttı.

    Çok ucuza satılık otomobil! Hepsi ihaleye çıktı!

    Koronavirüs nedeniyle sıfır araçların üretilememesi nedeniyle araç sahibi olmak isteyenler ikinci el araca yöneldi. Ticaret Bakanlığı, el koyulmuş araçların satışlarına devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan araçlar, piyasa fiyatının çok daha altında alıcı buluyor. Sürekli güncellenen liste içinde klasik haline gelmiş otomobillerden yolcu otobüslerine kadar çeşitli araçlar yer alıyor. Ticaret Bakanlığı'nın satışa çıkardığı araçlar arasında yok yok. Örneğin bu ihalelere girerek bir yolcu otobüsü ya da 85 model Pontiac sahibi olabiliyorsunuz. Peki bu araçların fiyatları ne kadar? Dilerseniz hemen, e-ihale usulüyle satışta olan araçların detaylarına yakından bakalım. Peki, e-ihale girişi nasıl yapılır?

    Ticaret Bakanlığı gümrüklerde el konulan otomobilleri ekonomiye kazandırmak için e-ihale sistemiyle satışa sunuyor. İhale sonucunda piyasa fiyatının altında elde edilen otomobiller gerekli işlemlerin yapılmasının ardından trafiğe çıkarılıyor.

    1998 model Land Rover Discovery

    Aracın piyasa fiyatı: 43 bin 200 TL

    İhale başlangıç bedeli: 32 bin 400 TL


    2015 model Audi A6

    Aracın piyasa fiyatı: 225 bin TL

    İhale başlangıç bedeli: 168 bin 750 TL

    2010 model Ford Mustang

    Aracın piyasa fiyatı: 500 bin TL

    İhale başlangıç bedeli: 375 bin TL

    1985 model Pontiac Trans AM

    Aracın piyasa fiyatı: 540 bin TL

    İhale başlangıç bedeli: 405 bin TL

    2013 model Jeep Grand Cherokee

    Aracın piyasa fiyatı: 450 bin TL

    İhale başlangıç bedeli: 337 bin 500 TL

    İşte ihalede satılan araçlar
    Hummer

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Lincoln Limuzin

    İhale başlangıç tutarı: 300 bin lira

    Mercedes C220 CDI

    İhale başlangıç tutarı: 150 bin lira

    Peugeot 407 SW

    İhale başlangıç tutarı: 60 bin lira

    Audi A4

    İhale başlangıç tutarı: 82 bin 500 lira

    Opel Vectra

    İhale başlangıç tutarı: 16 bin 875 lira

    Peugeot Partner

    İhale başlangıç tutarı: 12 bin lira


    E-İHALE GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    www.eihale.gov.tr adresi üzerinden, Üye ol butonu yardımıyla sisteme girişte kullanacağınız kullanıcınızı oluşturarak E-İhale sistemini kullanmaya başlayabilirsiniz.

    E-devlet üzerinden de TC Kimlik numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

    İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir.

    İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

    Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

    E-İHALE NEDİR?

    E-İhale, Elektronik İhale veya Online İhale sistemi B2B alanında kullanılan bir satınalma yöntemidir. Bir Alıcı şirketin ve ona mal veya hizmet satmak isteyen birden çok şirketin olduğu durumlarda kullanılır.

    600 binin üzerinde kullanıcısı bulunan e-ihale sistemiyle 2014'ten bugüne kadar Türkiye'de 26 bin 486 araç ve 13 bin 522 eşya satıldı. Sistem hakkında bilgi veren Erenköy Tasfiye İşletme Müdürü Gülten Kılınç, "Ticaret Bakanlığı'na bağ olarak Türkiye çapında Tasfiye İşletme Müdürlükleri olarak gümrükte kalan malların tasfiye ve satışını yapmak üzere tüm malların eşya ve araçların ekonomiye kazandırılmak için kurulmuş bir kuruluşuz. Gümrükte kalan tasfiyelik eşya ve araçların en etkin ve ulaşılabilir boyutta yapılabilecek bir modeldir e-ihale sistemi.

    E-ihale, eihale.gov.tr sitesinden, mobil uygulamadan ve e-devletten rahatlıkla girilebilinir. eihale.gov.tr adresinden gerçek ve tüzel kişiler Türkiye'de yerleşik olarak ücretsiz üyelik yapabilirler" dedi.

    İŞTE İHALE LİNKLERİ

    https://www.turkiye.gov.tr/gtb-e-ihale

    https://risk.ticaret.gov.tr/e-ihale/eihale-uyelik-belgeleri

    https://www.eihale.gov.tr/
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    Haberler Ekonomi Parası az olanlar... Ticaret Bakanlığı'ndan oldukça ucuza satılık otomobiller! Tümü ihaleye çıktı aralarında öyle markalar var ki...