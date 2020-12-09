Milyonlarca vatandaşa destek! Şartlar belli oldu! Başvuran hemen alıyor! Borcu olanlar da yararlanabiliyor



İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ VE İŞE DÖNÜŞTE MERAK EDİLENLER

SGK milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren "istihdama dönüş ve ilave istihdam prim desteğine" ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. Merak edilen 10 sorunun yanıtı ise şöyle:

1- Prim desteğinden yararlanma süresi nedir? Kimleri kapsıyor? Her iki teşvik ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç olmak üzere özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor. İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020'den itibaren fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecek.

2- Prim desteği tutarı ne kadar, başvuru nasıl yapılır? Prim desteği tutarı çalışan başına aylık bin 324 lira olacak. İstihdama dönüş desteği için SGK'nın internet adresinden, e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama ekranlarında istihdama dönüş desteği menüsüyle tamamlanacak.

3- İşveren yabancı sigortalılardan dolayı bu destekten yararlanır mı? Başvuru tarihi itibariyle sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecek. Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekiyor.