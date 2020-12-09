Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunuyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil, kendi derdidir. Yaptığı açıklama da cevabı da sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." ifadelerini kullandı. Öte yandan en çok beklenen ve merak edilen konu ise asgari ücret oldu. Başkan Erdoğan asgari ücretle ilgili: ''Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır'' şeklinde konuştu.