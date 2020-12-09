İstihdama dönüş ve ilave istihdam desteğiyle hem iş arayanlar hem işveren nefes alacak. Her iki destek için başvurular 31 Aralık'a kadar sürecek.
Prim desteği kimi kapsıyor?
Özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalıları kapsıyor.
Destek ne kadar?
Prim desteği tutarı çalışan başına aylık bin 324 lira.
Başvuru nasıl yapılır?
Sigortalı, son işverenine başvurusunu 31 Aralık'a kadar yazılı veya sözlü yapabilir. İşveren de SGK'nın internet sitesinden işlemini gerçekleştirecek.
Destekten sonra iş sürer mi?
İşveren, destekten yararlanılan sigortalıların yarısından her birini, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlü bulunuyor.
Her iki destekten alt işverenler de yararlanabilir mi?
Alt işverenler de prim desteğinden yararlanabilir.
18 Nisan ve sonrasında ilk defa tescil edilen işyerleri bu destekten yararlanır mı?
İlave olma şartı aranmaksızın destek kapsamına giren ve kanunda aranılan şartları sağlayan tüm sigortalılardan dolayı destekten yararlanabilir.
Prim borcu bulunan işverenler yararlanır mı?
Diğer şartları sağlamaları halinde prim desteğinden faydalanabilir.