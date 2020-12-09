



ŞİRKET CEZA ALIRSA BAŞVURU YAPAMAZ



Soru: Şirketim kısa çalışma ödeneği konusunda şikayette bulunuldu, denetleme yapıldı, karar bekleniyor. Bu dönemde şirket takip altında olduğu için başvuru yapmayacağız deniliyor. Biz mağdur olacağız, nasıl bir yol izlenilmeli? Şirket başvuru yapmaz ise çalışanına maaş ödemek zorunda mı? Erdal Ş.



Cevap: Karar sonucu şirketiniz haksız bulunursa yüklü bir ceza alacak ve eski dönemden dolayı ödenen kısa çalışma ödemeleri de faiziyle şirketinizden talep edilecek. Bu dönemde şirketinizin yeniden kısa çalışmaya başvurma imkanı bulunmuyor, karar sonuçlanıncaya kadar. Bu durumda şirket ya size maaş ödeyecek ya da sizleri ücretsiz izne ayıracak. Ücretsiz izne ayırırsa, devletin ödediği nakdi ücret desteğini alabilirsiniz.