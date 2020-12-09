4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme 2020... 4. ilave tediye ödemeleri 2020 ne zaman? 52 günlük ikramiye 4. taksit ödeme tarihleri!

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 27 Temmuz'da verilen 3. tediye ödemelerinden sonra işçiler 4. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak edilmeye başlandı. Peki, 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır.