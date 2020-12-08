YÜZDE 16 ZAM İDDİASI VAR

Asgari ücret için masada yüzde 16 zam iddiası bulunuyor. Enflasyon oranlarının yılsonunda yüzde 12 bandında olacağı pandemi süreci gibi etmenler nedeniyle çalışanlara yüzde 4'lük bir refah payı sunulacağı iddia edildi. Eğer bu iddia gerçekleşirse asgari ücret yüzde 16 oranında artacak. Bu oran taşeron işçiler için belirleyici rakam olabilir.

4/D personelleri için bir diğer zam konusu yüzdelik dilim ek zam. Çalışma Bakanlığı'nın ve Türk İş Sendikasının yüzdelik dilim konusunu görüşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu alanda bir anlaşma sağlanırsa maaşlara yeni bir düzen gelebilir. Bu sayede işçiler hem yüzdelik dilim hemde maaş zammı alabilirler.