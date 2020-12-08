Soğuk havada kombisini yakmayanlar dikkat: Tazminat ödeyebilirsiniz! Alt - üst komşu dava sebebi!

Bu sene koronavirüs salgını nedeni ile kış vatandaş için çok daha zorlu geçecek. Evden çalışma ve uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması nedeniyle artık insanlar evde daha fazla zaman geçirmeye başlarken bu da elektrik ve doğalgaz faturalarında büyük bir artışa neden oluyor. Süreçte ısınma maliyetinden kaçmak için bazı kişiler kombi kapatmayı dahi tercih ederken kombi yakmayan komşu dava konusu oluyor. Peki, apartmanlarda ısınma sorunu nasıl çözülür, alt komşunun kombiyi yakmaması suç mu, kalorifer yakmayan üst komşu nereye şikayet edilir?