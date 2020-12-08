SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI:

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksiklik için 12 bin Personel alımı yapacak. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları içerisinden alım yapılacak. Alımlar, 7000 Hemşire, 1700 Ebe, 2864 Sağlık Teknikeri / Sağlık Teknisyeni ve diğer pozisyonlarrda yapılacak.

Söz konusu ilan için başvurular Ölçme, Seçme ve Yerleştirme merkezi Başkanlığı tarafından tercih kılavuzu ile yapılacak. Adaylar 2020 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için KPSSP3 puan türündenn puan almış olmaları ve 657 Sayılı Devlet

Memurları kanunun 48. addesindeki nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu yönde tercihler 01 Aralık 2020 tarhi itibari ile başlayacak olup en geç 07 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gereklidir. Tercihler sadece ÖSYM üzerinden Elektronik ortamda yapılacaktır.