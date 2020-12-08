İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara 1300 TL ödeme bugün başladı: İşte başvuru şartları ve ödeme alma sayfası

SED ÖDEMESİ NEDİR?

Uzun adı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olan SED ödemeleri, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destek ödemeleridir. E Devlet kapısında söz konusu yardım ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir."