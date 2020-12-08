İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara 1300 TL ödeme bugün başladı: İşte başvuru şartları ve ödeme alma sayfası

İhtiyaç sahibi ve çocuğu okuyan tüm vatandaşlara 1300 TL ödeme... Sosyal ve ekonomik destek hizmeti kapsamında yer alan ve temel ihtiyaçları karşılamak adına zorluk çeken aileler için çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kalmadan ihtiyaçlarının karşılanması adına sunulan desteklerden bir tanesidir. Bakanlık tarafından, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşayan ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında yardımlar yapılıyor. SED yardımı başvuruları, e devlet üzerinden yapılıyor. Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.
ÖDEME TARİHLERİ
SED ödemeleri 8 Aralık günü başladı ve önümüzdeki hafta 15 Aralık tarihine kadar sürecek.
SED ÖDEMESİ NEDİR?
Uzun adı Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti olan SED ödemeleri, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destek ödemeleridir. E Devlet kapısında söz konusu yardım ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bu hizmeti kullanarak, ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için ön başvuruda bulunabilirler. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları en geç üçer aylık süreler ile izlenmektedir. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendirilmektedir."
BAŞVURU
SED ödemelerine başvuru yapacak vatandaşlar, e Devlet kapısı üzerinden müracaatını yapacak.
https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA kısmına tıklayın ve kimlik numaranız , e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst köşesinde YENİ BAŞVURU kısmına tıklayın ve müracaatınızı internet üzerinden, e devlet kapısından yapın.
SED YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.
– Dilekçe,
– T.C. Kimlik Numarası beyanı,
– Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi,
– İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.
KİMLER SED ÖDEMELERİNDEN FAYDALANIR
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.
Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.