Her ay anında PTT'den nakit veriliyor! Dar gelirliye elektrik müjdesi! Devletin sağladığı en önemli desteklerden olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor. Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak için sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gereken işlemleri adım adım anlatıyoruz. Elektrik Tüketim Desteği (ETD) adı altında yapılan bu yardım ile aylık gelen faturalarınızdan her ay 103 Liraya kadar düşürülmesi sağlanıyor. Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulaması 1 Mart 2019'da başlamıştı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 2 milyon 22 bin hanede, her ay ortalama 106 liraya kadar olan elektrik faturasını devlet ödeyecek. Düzenlemeden 10 milyon muhtaç aile yararlanacak.