Emekli ek ödeme ne kadar? Emekliye 2.946 TL Memura 3.893 TL Oran en az yüzde 10! Kim ne kadar alacak?

Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme alan emekliler, artış bekliyor. Emekliler, 'Oran yüzde 10 olsun' derken; bu talep hayata geçerse gelirlerde 382 liraya varan artış yaşanacak. 2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.