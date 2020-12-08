Bunu sakın kaçırmayın! Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı ayağına geldi! 50, 51, 52 yaşında emekli olma...

Çalışma hayatında yer alan milyonlarca çalışan emekli olmanın hayalini kuruyor. Bu kapsamda özellikle kaç yaşında emekli olacağını merak eden vatandaşlar, gerekli koşulları sağlamaları durumunda erken emekli olabilirler. Peki kimler nasıl erken emeklilik hakkı elde edebilir? Emekli olmak isteyen milyonlarca kişi tarafından 3600 bin gün ile erken emeklilik merak konusu oldu. Erken emekli olmak isteyenler için detaylar belli oldu. Erken emeklilik için ilk şart, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.
3600 GÜNDEN KİMLER NASIL EMEKLİ OLUR?
Çalışanlar yaş prim ve gün şartını aynı anda sağladıklarında emeklilik hakkı elde ediyorlar. Son düzenlemeler sonrasında emekli olmak isteyen vatandaşların 60 yaş şartını sağlamaları gerekiyor. Ancak bazı özel durumlarda halen uygulamada.
Vatandaşlar bu özel durumlar için şartları sağlamaları durumunda erken emekli olabiliyorlar. Bu kapsamda vatandaşlara sağlanan bir hakta 3600 gün ile erken emeklilik Peki kimler bu uygulama ile emeklilik hakkı elde edebilirler.
3600 Gün ile Emeklilik Şartları
* 09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılmış olması olması.
* 15 yıllık sigorta süresi (1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında sigorta girişinin başlatılmış olması ve primlerinin ödenmiş olması)
* 3600 prim gününü tamamlamış olmak
3600 gün ile emeklilik ile vatandaşlar kadınlarda 54, erkeklerde 55 yaşında emekli olmaya hak kazanabilirler. Ancak bu yaş şartı kişiye göre değişmektedir.
1999'dan önceyse
Fakat bunun belli şartları bulunuyor. İlk şart, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.
Şu anda yaşa bağlı
23 Mayıs 2014 tarihine kadar üç koşulu yerine getirenlere kademeli yaş uygulanıyordu. Üç koşulu bu tarihten sonra yerine getirebilen erkekler 60, kadınlar 58 yaşında SSK'dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılığı bulunan erkek 60 yaşında, kadın ise 58 yaşında SSK statüsünde emekli olmaya hak kazanır.
1999-2008 arası işe girenler
8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK'lılar 3600 gün yerine 4500 prim günüyle ve 15 yıl yerine 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilirler. Bu tarihler arasında işe girerek 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getiren kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında SSK'dan emekli olabilirler.
Bağkur'da durum
8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış Bağkur'lularda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkur'luların yaştan emekli olabilmesi için 5400 prim günü koşulu aranıyor ve kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Hangi yaşta emekli olacaklarını tespit etmek için 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla hem prim gününü, hem de kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmaya kalan sürelerine bakılıyor.
Kaç yaşında emekli olunur
Söz konusu tarih itibarıyla emekliliğe kalan süre;
2-4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56
4-6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 57
6-8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57
8-10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57
10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında emekli olabiliyor.
8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlamış olup da bugünlerde 5400 prim gününü tamamlayabilen Bağkur'lu kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.
Hangisi daha erkense
8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan Bağkur'lular ise 5400 gün prim olmak koşuluyla kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilir. 9000 prim gününü tamamlamış Bağkur'lular normalde kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek iken eksik prim günüyle iki yıl daha geç emekli olabiliyorlar.
Ne zaman emekli olurum?
01.01.1980 tarihinden bu yana sigortalıyım. 10.03.1965 doğumluyum. Ödenmiş 1400 gün primim bulunuyor. 3 çocuğum var, borçlanma ile aşağı yukarı 3600 günüm tamamlanıyor. Hemen emekli olabilir miyim yoksa yaş kademesine mi tabiyim? Nermin T.
Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. 3600 prim günün tamamlanmasına 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz.
Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan bayanlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaş-kademeye girmeden emekli olabilmektedir. Siz 40 günlük daha prim ödeyip 3600 güne ulaşarak hemen emekli talebi verin.
20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 03.06.1997. Ömer KURU
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.