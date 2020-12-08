

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor. Edinilen bilgiye göre, öğrenci kredileri ile çiftçi borçları silinmeyecek, yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandeminin zararlarını gidermek adına en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor. Paket, yaklaşık 4 milyon vatandaşın 500 milyar lira civarındaki borcunu kapsayacak. Söz konusu düzenlemeyle öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenlemenin, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek. Böylelikle yapılandırma yapan öğrenciler, taksit ödemeye 1 yıl sonra başlamış olacak.