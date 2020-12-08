Bir haftada 500.000 TL kazandılar! Bu köyün sakinleri paraya para demiyor! Bu işin getirisi çok yüksek

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nden toplanan kamışlar İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç edilmeye devam ediyor. 200 nüfusu olan köyün kamış sezonunda kazandığı para ise dudak uçuklattı. Peki kamış ne kadar para kazandırıyor? İşte kamış işine girmek isteyenler için kamış fiyatları ve detayları... Buğdaygillerden, sulak yerlerde yetişen, gövdelerinin içi boş, uzun ve sert bitkilere verilen genel ad. Bayağı kamış, kum kamışı, sorguçlu kamış, su kamışı, süpürge kamışı, şekerkamışı, hint kamışı, hasırotu gibi birçok çeşitleri vardır. Günümüzde kullanılan diğer bir anlamı ise; sıvı içecekleri bardak veya şişeden kolayca içmek için kullanılan ince, plastik boru, pipet.