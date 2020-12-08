

Koronavirüs etkisi altında geçilmeyen her normal yılda otomotiv sektörü kasım ve aralık ayında markaların ciddi kampanyalar ile gündeme geldiği ve satışların yüksek seviyelere çıktığı aylar olarak göze çarpar. Ancak 2020 farklı kimliğini burada da gösterdi. Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında rekorlar kıran otomotiv sektörü beklentileri yine şaşırttı.

Her şeye rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı yönündeydi. Sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, ciddi yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda markaların belirli modellerinde 20 bin TL'ye varan indirimler göze çarptı. Hal böyle olunca ikinci elde de fiyatlar gerilemeye başladı. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80'leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.