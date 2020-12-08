1.000 TL pandemi 4. faz sosyal yardım müracaatları ile alakalı vatandaşlar internette araştırmalar yapıyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu ile süreçte maddi destek almak isteyen vatandaşlar, E-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdi. Ödemelere başlandığı duyurusunun ardından pek çok kişi, 4. Faz sosyal yardım başvuru olacak mı sorusunu yöneltmeye başladı. Peki, 4. Faz sosyal yardım başvuru süreci ile ilgili bakanlığın herhangi bir açıklaması bulunuyor mu? İşte, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için edilen bazı bilgiler
4. FAZ PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalara göre 3. Faz için değerlendirme süreci ve başvuru kabulü devam ediyor. Bakan Selçuk'un yapmış olduğu bu açıklama çerçevesinde 4. Faz Pandemi sosyal yardım başvurusunun henüz gündemde olmadığı ve halihazırda başvuruların 3. Faz üzerinden alınması dolayısıyla buradan devam edeceği söylenebilir.
3. Faz için başvuru yapmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz..
1.000 TL SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Bu sosyal yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle faz 1 ve faz 2 pandemi sosyal yardım ödemeleri verilen vatandaşlara 3. faz ödemesi verilmiyor. Daha önce bu yardımdan yararlanmamış olmak gerekiyor. Ayrıca kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlananlara da 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmayacak.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma veSosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemesini almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru ekranına ait linki haberimizin sonunda bulabilirsiniz. Bu ekrana giriş yapan vatandaşlardan bir form doldurmaları isteniyor. Bu formda TC Kimlik numarası, ikamet adresi, medeni durumu, çocuk sayısı, aylık kira gideri, aylık fatura tutarları, çalışma durumu, aylık gelir, hanede yaşayan kişi sayısı, toplam hane geliri, banka hesap bilgilerinin bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "devam et" butonu tıklanıyor. Açılan sayfada verilen bilgiler son defa kontrol ediliyor ve ardından işlem tamamlanıyor.
1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 3. faz 1.000 TL sosyal yardımlar için e-devlet üzerinden yapılan başvuruların sonuçları yine e-devlet üzerinden açıklanmaktadır. E-Devlet sistmei üzerinde Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri arasında bulunan sosyal yardım sorgula butonuna tıklanarak başvuru sonuçları öğrenilebiliyor.
PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Binlerce kişinin başvuru yaptığı koronavirüsten olumsuz etkilenen vatandaşlara maddi olarak destek sağlamak için verilen pandemi destek parası için başvuru yapan vatandaşlar, uzun süredir başvurularının sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında dahi başvuru yapan vatandaşların henüz sonuçları sisteme eklenmedi. e-Devlet üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, pandemi destek parası başvurularının ilk iki fazı verildi. Şu an 3. fazının verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Pandemi destek parası alarak koronavirüs dönemindeki ekonomik olumsuzluklardan bir nebze de olsa nefes almak isteyen vatandaşlar, pandemi destek başvuru sonuçları ne zaman açıklanır merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de pandemi destek başvurusunun 3. fazı ne zaman verileceğine dair net bir tarih bulunmamakta. Fakat muhtaç vatandaşlar sürekli araştırma yaparak, 1.000 liralık yardımdan faydalanmak istiyor.
PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI
BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.
Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.
Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.
SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
PANDEMİ DESTEK PARASI KAÇ AY VERİLECEK?
Birçok vatandaş pandemi destek parasının sadece bir ay verildiğini düşünüyor. Fakat durum oldukça farklı. Muhtaç durumunda olan kişilere 1.000 lira sosyal yardım parası verilmeye devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği pandemi destek parası kaç ay verilecek sorusu için belirtelim. Başvuru sonrası ihtiyaç sahibi olan kişiler belirlendikten sonra pandemi destek parası bir kereye mahsus verilecektir. Fakat uygun görülen ailelere ödemeler bir süre devam edecektir. Pandemi destek başvurusu e-Devlet üzerinden başvurular alınmaktadır. Pandemi destek başvurusu için aşağıdaki link üzerinden işlem sağlanabilir. Eğer e- Devlet üzerinden giriş yapamıyor, şifreniz ve T.C. kimlik numaranızı bilmiyorsanız, T.C. kimlik numaranızı Nüfus Müdürlükleri'ne giderek kimlik değiştirme işlemi yaparak alabilirsiniz. Daha sonra en yapın PTT'ye giderek bir e-devlet giriş şifresi almanız gerekiyor.