SSK-SGK'ya başvuran hemen alıyor! 1.103 TL veriliyor! Pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen iş yerlerine ve çalışanlara verilen destekler, 'normalleşme desteği' adı altında devam ediyor. Bu anlamda Koronavirüs sürecinde işverenlere yönelik devlet tarafından çok sayıda teşvik ve destekleme programı uygulamaya sokuldu. Bu şekilde iş yerlerinin kapanması ve çalışanların işsiz kalmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Normalleşme döneminde ise işverenler için yeni destek programları devreye alındı. Normalleşme desteği de bunlardan birisi oldu. Normalleşme desteği nedir ve kimlere verilir?
950 milyon mahsuplaşma
Bu destekler sayesinde istihdam korunurken, işverenlere de büyük kolaylık sağlanıyor. Söz konusu desteğin 1 Ağustos itibarıyla devreye girdiğini anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar yapılan başvurular sonucunda 159 bine yakın işverenimize 1.2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında prim mahsuplaşması yaparak normalleşme desteği sağladık" bilgisini paylaştı.
Başvurular e-SGK'dan
Normalleşme desteğinden yararlanılabilmesi için işyerlerinin e-SGK üzerinden başvuru yapmasının yeterli olacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, "Işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesine giriş yaparak, 'e-SGK/Işveren/ Işveren Sistemi/Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilir" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan 950 Milyon Liralık Normalleşme Desteği Açıklaması Geldi!
Pandemi ile mücadele konusunda yeni teşvik paketleri bir bir açıklanmaya devam ederken konu hakkında son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Selçuk normalleşme desteği hakkında son rakamları duyurarak işverenleri ve çalışanları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.
159 BİN İŞVEREN VE 1.2 MİLYON ÇALIŞANA DEVLET 950 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ!
Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklaması ile "159 bine yakın işverene 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık" dedi.
Korona virüs salgının başlamış olduğu ve pandemi kurallarına geçiş yapılan Mart ayından bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı isimler altında çok sayıda yardım ve destek ödemesini hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000 TL pandemi yardımı en çok talep gören ve faydalanılan başlık olurken bu yardım için başvurular halen e devlet üzerinden 3.faz başlığı altında kabul edilmeye devam ediliyor. Ancak daha önce birinci ve 2.faz pandemi yardımı alanlar, devlet memurları, sigortalı çalışanlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ne yazık ki 3. faz pandemi yardımı için başvuru yapmıyorlar.
Süreçte devlet Aralık ayı sonuna kadar ücretsiz izne çıkarılan kişilere kısa çalışma ödeneği ödemeye, normal çalışma sürecine dönen işveren ise asgari ücret desteği vermeye devam edecek.
NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?
Koronavirüs sürecinde milyonlarca çalışan Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği imkanlarından yararlandılar. Bu şekilde işverenlerin üzerindeki maddi sorumlulukların bir kısmı devlet tarafından üstlenildi. Şimdi ise çalışanların işlerine tam zamanlı olarak geri dönmeleri devlet tarafından teşvik edilmesi için normalleşme desteği uygulaması başladı. Normalleşme desteği ile işverenlere çalıştırdıkları işçiler için sosyal güvenlik maliyetleri kapsamında destek veriliyor. Bu şekilde çalışanların işlerine dönmeleri ve iş yerlerinin tam kapasite ile faaliyetlerine başlamaları amaçlanıyor.
NORMALLEŞME DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?
Normalleşme desteği çalışanlarının sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak için işverenlere verilmektedir. 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvurarak Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanan çalışanları tam zamanlı olarak işlerine döndüren özel sektör işverenleri yararlanmaktadırlar. Bu çalışanların sosyal güvenlik ödemelerindedevlet tarafından çeşitli oranlarda destek verilmektedir. Normalleşme desteği nakdi bir ücret ödemesini içermemektedir.