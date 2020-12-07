İKİNCİ EL PİYASASI SON DURUM

Sektörde uzun süredir böyle bir artışın olmadığını aktaran Kubilay Yardım, ithal araçlar dövizle geldiği için dövizde yaşanan dalgalanmaların fiyatlara hep etkisi olduğunu ancak burada üretilen araçlarda bu denli bekleme süresinin ve fiyat artışının görülmediğini belirtti. Bunun sebebini yeni araç üretiminin olmayışının yanı sıra pandemi sebebiyle toplu taşımadan uzak durmak isteyenlerin özel araçlara yönelmesine bağlayan Yardım, önceden araç fiyatlarının 3-5 ayda en çok 5 bin TL arttığını, şimdi ise en kötü durumdaki araçların dahi 5-10 bin TL prim yaptığını söyledi.

Kendisinin de 2 ay önce 175 TL'ye sattığı aracının fiyatının şu an 270 TL olduğunu belirtti ve bu noktada satmanın mı yoksa satmamanın mı daha kârlı olduğuna dair tereddüt yaşadıklarını aktardı. Ayrıca fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Buna ek olarak internet üzerinden araç satış ilanı verilen sitelere de denetim yapılması gerektiğini belirten Yardım, kimilerinin olmayan aracı satıp kapora alarak vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekti.

Kentte uzun süredir oto galericilik yapan Hakan Canatar da normal şartlarda %5-10 kâr marjı ile çalıştıklarını fakat pandemi nedeniyle araç bulma konusunda zorluk yaşadıklarını ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, normal zamanlarda herhangi bir aracın fiyatı 50 bin TL iken birinin aynı araca 70 bin TL fiyat yazdığı zaman insanların bunu dikkate almadığını hatırlattı. Şimdi ise insanların buradaki en üst rakamı kendilerine baz aldıklarını ve bir aracın piyasasının birkaç gün içinde ciddi yükselebildiğini aktardı. İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor.